Lancement d’une campagne nationale pour protéger les enfants des dangers du numérique

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a lancé, samedi à Alger, une campagne nationale de sensibilisation visant à protéger les enfants des risques liés à l’usage inapproprié d’Internet.

Lors de cet événement, organisé en présence du ministre de l’Éducation nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, ainsi que de représentants d’institutions nationales et des forces de sécurité, M. Zerrouki a souligné l’importance de sensibiliser aussi bien les jeunes générations que leurs parents aux enjeux de la cybersécurité. Il a mis l’accent sur les dangers liés aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, qui nécessitent une vigilance accrue.

Placée sous le slogan « L’Internet est un vaste océan, aidons nos enfants à naviguer en sécurité », cette initiative vise à promouvoir des pratiques numériques responsables et sécurisées. Elle comprend l’organisation d’ateliers et de séances de sensibilisation dans les écoles, centres de formation, maisons de jeunes et écoles coraniques à travers tout le pays.

M. Zerrouki a également insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée entre les différents acteurs afin de protéger l’espace numérique national, tout en favorisant l’innovation et le développement d’un contenu local sécurisé.

La campagne, qui se déroulera jusqu’au 14 février, sera marquée par le lancement d’une caravane de sensibilisation qui parcourra plusieurs wilayas, accompagnée de conférences et d’ateliers interactifs spécialement conçus pour les enfants. Des programmes de sensibilisation seront également diffusés via divers médias.

En parallèle, cette initiative permettra aux jeunes et à leurs parents de mieux identifier les dangers cachés du cyberespace et d’adopter des comportements préventifs grâce à des conseils pratiques sur l’utilisation des outils numériques.

À cette occasion, des experts ont présenté des exposés sur les risques sanitaires et sécuritaires liés à une mauvaise utilisation d’Internet. Un timbre-poste commémoratif a également été émis en l’honneur de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, célébrée chaque 11 février sous le slogan « Pour une utilisation sûre d’Internet ».

Cette campagne est organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications, en partenariat avec le ministère de la Défense nationale (MDN), l’Agence de la sécurité des systèmes d’information et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ainsi que plusieurs autres institutions et ministères.