Lancement de la 2ème édition du concours national de développement d’applications mobiles

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé le lancement de la 2ème édition (2022) du concours national de développement de logiciels et applications mobiles au profit des personnes aux besoins spécifiques, indique, samedi, un communiqué du ministère.

Placée sous le thème : « Développement de logiciels et applications de téléphonie mobile pour traiter la langue des signes au profit des personnes malentendantes », ce concours est ouvert à l’ensemble des innovateurs et développeurs, représentés par les petites et moyennes entreprises, les start-up, les associations et les particuliers.

Les candidatures pour la meilleure innovation sont ouvertes du 3 décembre 2021 au 28 avril 2022 et portent sur les volets annoncés sur le site du ministère www.mpt.gov.dz.



il s’agit de thèmes relatifs à la traduction simultanée de la langue des signes en texte et sa conversion en une langue des signes comprise par les personnes handicapées, ainsi que la conversion de la langue des signes en voix et la voix en langue des signes.

Les candidats doivent aussi développer des applications éducatives qui contribuent à l’enseignement de la langue des signes.

« Le concours a pour objectif de contribuer à faciliter l’enseignement et l’apprentissage de la langue des signes et à sensibiliser quant à l’importance de cette langue pour la catégorie de personnes aux besoins spécifiques », indique le ministère.

Il vise également à soutenir les innovations dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et à encourager les porteurs de projets dans le domaine du développement des logiciels en langue des signes comme outil et moyen de communication pour les personnes malentendantes.

Les lauréats seront connus le 17 mai prochain à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information.

Les candidats peuvent se renseigner via l’e-mail « moussabaqua@mpt.gov.dz » ou en appelant le +213 (0) 21748059. (APS)