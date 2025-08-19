L’ambassade de Corée en Algérie rend hommage à l’équipe nationale algérienne victorieuse de l’IYRC 2025

Les jeunes lauréats, leurs encadreurs de la start-up New Gate Robot, ainsi que des représentants d’Algeria Venture, étaient présents à cette cérémonie au cours de laquelle les exploits remarquables des prodiges algériens de le robotique ont été salués.
A l’occasion de cette cérémonie, l’ambassadeur de Corée en Algérie, M You Ki-jun, a rappelé « l’importance de cette compétition qui incarne la créativité, la vision et la détermination des jeunes dans un domaine en pleine expansion », tout en soulignant « le renforcement des liens de coopération entre les deux pays ».
Il s’est également « félicité » des résultats obtenus par l’équipe algérienne, estimant qu’ils « reflètent non seulement une excellence technique, mais aussi un esprit d’innovation partagé par les deux pays ».
Pour rappel, lors de l’IYRC 2025, tenue les 5 et 6 août derniers, l’équipe algérienne s’est illustrée en remportant une médaille d’or pour « MEDICart », un projet novateur de robot médical doté de vision par ordinateur, une médaille d’argent pour « ECOSORT », un robot écologique intelligent de trides déchets et une médaille de bronze pour « Smart Zoo », un système intelligent de prise en charge des animaux basé sur l’Internet des Objets.