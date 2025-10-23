L’Algérie trace la voie du futur avec un centre de R&D d’envergure africaine

L’Algérie a annoncé, le 15 octobre 2025, la création du plus grand centre de recherche et développement technologique d’Afrique, marquant une étape clé dans sa stratégie numérique.

Porté par le ministère de la Poste et des Télécommunications et soutenu par Algeria Venture ainsi que plusieurs institutions publiques, ce centre ambitionne de devenir un hub régional dédié à l’intelligence artificielle, à l’innovation technologique et à l’entrepreneuriat numérique.



L’objectif est de stimuler l’écosystème technologique national, former les jeunes aux métiers du futur et renforcer la souveraineté numérique du pays.



Ce projet s’inscrit dans la volonté de diversifier l’économie algérienne, en misant sur les secteurs à forte valeur ajoutée et en limitant la fuite des talents. Grâce à ce centre, l’Algérie espère s’imposer comme un acteur majeur de la tech africaine et attirer des partenariats internationaux dans le domaine de la haute technologie.