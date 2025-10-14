L’Algérie se prépare à l’intégration de l’eSIM dans les offres mobiles

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé, lundi, une réunion de travail consacrée à l’intégration prochaine de l’eSIM dans les offres de services des opérateurs de téléphonie mobile.

Ont pris part à cette rencontre le président de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), ainsi que des représentants des opérateurs mobiles et de l’Agence nationale des fréquences (ANF).

À cette occasion, le ministre a souligné que l’eSIM représente « un saut qualitatif dans les services de téléphonie mobile », permettant d’activer plusieurs lignes sur un même appareil sans carte SIM physique. Cette innovation contribuera, selon lui, à simplifier les démarches des usagers, réduire les importations de cartes SIM et renforcer la sécurité numérique.

L’introduction de cette technologie s’inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale de transformation numérique, en lien avec les préparatifs du lancement du réseau 5G. Le ministre a appelé à une coordination étroite entre les opérateurs et l’ARPCE, afin d’assurer la compatibilité des infrastructures et l’unification des normes techniques.

M. Zerrouki a également insisté sur la mutualisation des infrastructures entre opérateurs, un choix stratégique visant à réduire les coûts d’investissement et à les réorienter vers le développement de services numériques avancés pour la téléphonie et l’internet.

Enfin, il a rappelé que le citoyen demeure au centre des priorités du secteur, affirmant que l’intégration de l’eSIM s’inscrit pleinement dans les efforts du ministère pour offrir des services numériques modernes, fiables et sécurisés, capables de positionner l’Algérie parmi les pays en avance dans le domaine des communications intelligentes.