L’Algérie durcit sa législation : la loi 25-10 interdit l’usage des cryptomonnaies

L’Algérie a officiellement interdit l’usage, la création et l’échange des cryptomonnaies.

Cette décision est inscrite dans la loi 25-10, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2025. Elle s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la législation contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.



Les autorités justifient cette interdiction par les risques liés à l’instabilité, à l’opacité et à l’absence de régulation des actifs numériques, dont l’usage non encadré se répand à l’échelle mondiale.