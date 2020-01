La PS5 disponible en novembre 2020 à moins de 500 euros !

2020 sera l’année du lancement de la nouvelle génération de la PlayStation 5 de SONY. Son officialisation est prévue pour la fin de l’année, pourtant on connait tout ou presque sur cette console de jeu !

La PS5 devra rivaliser avec la Xbox Scarlett de Microsoft. Au menu de la console nippone, on trouve du Ray Tracing, une DualShock revue et plus immersive, des temps de chargement réduits et un lecteur Blu-Ray 4K.

Sony est, en tout cas, optimiste. Il affirme que la PlayStation 5 sera la console la plus rapide au monde. Selon les dernières rumeurs, la PS5 serait disponible le 20 novembre 2020 au prix de 499 euros. Néanmoins, la date n’est pas officielle e n’est que des suppositions puisque la présentation de la console dépendra de la fenêtre de lancement annoncée de la Xbox Series X de Microsoft, qui est attendue à la même période.

Il faut savoir que la PlayStation 4 continue à se vendre très bien et a plus que jamais de la popularité. Il faut savoir que la PS4 est la 2e console la plus vendue de tous les temps, derrière la PS2. Néanmoins, la firme nippone prévoit dépasser avec la PS5 les 100 millions de ventes.

Certaines caractéristiques techniques ont été dévoilées :



* SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm, Zen 2 + GPU Navi)

* Stockage interne SSD « ultrarapide »

* Ray Tracing géré par un GPU dédié signé AMD 8K

* Rétrocompatibilité avec les jeux PS4

* Son 3D

* Un lecteur Blu-Ray 4K