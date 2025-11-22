Kaspersky propose un cours gratuit pour former les étudiants à la cybersécurité

Face à la hausse des cyberattaques et à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans ces attaques, Kaspersky lance un cours en ligne gratuit destiné aux universités. L’objectif est de sensibiliser tous les étudiants et pas uniquement ceux spécialisés en informatique à la cybersécurité, devenue une compétence essentielle dans le monde professionnel.

Le facteur humain reste la principale faille : en 2024, Kaspersky a recensé près de 900 millions de tentatives d’hameçonnage, en hausse de 26 %. Former les étudiants dès le début de leur cursus permettrait de réduire les risques, renforcer la résilience des organisations et offrir de nouvelles opportunités professionnelles aux jeunes diplômés, notamment dans un contexte de pénurie d’experts en cybersécurité.

Le cours intitulé « Cybersécurité : niveau débutant » propose des vidéos courtes et accessibles à tous les domaines (ingénierie, commerce, informatique…). Il vise à développer une culture de la sécurité numérique, à la fois utile pour les entreprises et pour protéger les individus dans leur vie quotidienne.