IRIS N30: Un véritable concentré technologique

Lancé depuis peu par la société Iris, le smartphone N30 s'installe progressivement sur le marché et les clients commencent à apprécier ses qualités technologiques.

En effet, le N30 de chez Iris se veut à la pointe de la modernité en proposant des capacités d’utilisation très intéressantes faisant de lui l’un des smartphones les mieux placés en matière de rapport qualité/prix. Proposé au tarif de 30 900 sur le marché, le N30 est équipé d’un processeur Octa-core Helio P23 offrant le meilleur équilibre des performances et de la consommation d’énergie, pour fournir une puissance constante et optimale. Grâce à sa nouvelle architecture et nouveaux algorithmes basés sur l’AI, le N30 exécute sereinement les taches demandées avec une célérité remarquable.

Sous la coque, le nouveau smartphone de IRIS propose à la clientèle Algérienne deux versions dotées de 32 ou 64 Go de capacité de stockage et de 3 ou 4 Go de RAM, lui permettant une fluidité optimale pour s’adapter aux exigences des utilisateurs.

Une fois dans la main, le N30 invite ses utilisateurs à révéler leur talent de photographe particulièrement grâce à la présence de la double caméra (16 MP+ 5MP) qui dispose d’une ouverture f/2.0 pour mettre en avant les détails vifs et fournir un effet naturel pour les clichés captés. Le N30 jouit d’une nouvelle technologie lui permettant une reconnaissance de scène intelligente lui assurant la reconnaissance de catégories et de scénarios, en temps réel, pour des photos idéales.

Grâce à sa caméra avant de 13Mp, le N30 optimise les photos en temps réel avec la technologie AI et permet d’avoir des portraits parfaits en toutes circonstances. Ce téléphone dispose d’un remarquable écran FullView de 6,3” qui restitue les vidéos au format 4K. D’autre part, il faut noter que le N30 embarque les dernières normes USB : Type-C et USB 3.1. Le port USB Type-C prend en charge une bande passante de transmission de 5 Gb/s, ce qui signifie que 1 Go de données peut être transféré en 10 secondes ! Il propose un déverrouillage rapide et efficace via l’empreinte digitale (moins de 100ms) et une reconnaissance faciale qui permet de déverrouiller le téléphone en une fraction de seconde.