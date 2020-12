IRIS annonce l’arrivée de l’assistant vocal de Google sur les Android TV

IRIS Electronics vient d'annoncer l'arrivée de Google Assistant sur certaines AndroidTv de son catalogue. L’objectif est d’offrir aux téléspectateurs des capacités de contrôle et de découverte améliorées.

Désormais, les téléviseurs les plus récents du fabricant algérien permettront à leurs utilisateurs d’utiliser l’assistant vocal de Google. « Lancez vos séries préférées, trouvez des réponses et contrôlez votre maison. Votre assistant est prêt à vous aider sur les appareils Android TV compatibles », indique IRIS sur sa page Facebook.



Vous pourrez ainsi contrôler le téléviseur, la lecture et le contenu avec des commandes vocales. De même, l’assistant pourra répondre à vos questions (météo, rendez-vous, culture générale…) via des éléments visuels affichés à l’écran. Enfin, votre téléviseur pourra contrôler vos objets connectés. Tout ça en un simple clic, il vous suffit seulement d’appuyer sur le micro de votre télécommande pour commencer.



IRIS Electronics propose trois versions du téléviseur compatible avec Google assistant. Il s’agit de IRIS G3A 50 pouces disponible au prix de 77 600 da, G3A 55’’ (87 200 da) et enfin G3A 65’’ (130 300 da).



Fiche technique de IRIS G3A :



* Android 10.0

* HDR10

* 4K

* Google assistant

* 3 ports HDMI

* 2 ports USB

* TNT

* Bluetooth 5.0

* RAM 2GB

* ROM 8GB

* Réduction dynamique de bruit

* Application pré installé : Netflix, Amazon, Prime