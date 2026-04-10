Internet par satellite : l’Algérie ouvre le marché à la concurrence pour améliorer la connectivité

L’Algérie franchit une étape importante dans sa transformation numérique en ouvrant le secteur de l’Internet par satellite à de nouveaux opérateurs. Les autorités ont lancé un appel d’offres pour l’attribution de deux licences, permettant l’exploitation de réseaux satellitaires destinés au grand public.

Cette décision vise à dynamiser le marché des télécommunications, encourager l’innovation et améliorer la qualité des services, notamment dans les zones rurales et isolées où l’accès à Internet reste limité.

En développant les solutions satellitaires, l’État cherche à réduire la fracture numérique et à garantir une couverture plus équitable sur l’ensemble du territoire. Cette ouverture devrait également favoriser de nouveaux usages technologiques, comme l’Internet des objets, dans plusieurs secteurs clés.

Pour le ministre Sid Ali Zerrouki, cette réforme constitue une étape stratégique pour renforcer les infrastructures numériques et généraliser l’accès au haut débit en Algérie.