Internet mobile gratuit : Plus de 300 millions d’utilisateurs dans 8 pays émergents en 2020

Augmenter la pénétration d'Internet dans les marchés émergents grâce à la publicité sur le web, est le but que se sont fixé certains opérateurs mobiles. D’ailleurs, en 2020, cette pénétration a atteint plus de 300 millions d'utilisateurs.

Au total, 10 opérateurs de téléphonie mobile dans huit (08) marchés émergents ont participé au déploiement. Donc 314 millions d’utilisateurs mobiles ont bénéficié de plus de 3,4 pétaoctets de données mobiles gratuites en 2020 via le portail Zero-D d’Upstream. En temps de pandémie, cette idée a permis à des millions d’utilisateurs dans des pays émergents de rester informer, mais surtout d’avoir des nouvelles de leurs proches. Pour d’autres, l’internet gratuit était un moyen pour se divertir.

En effet, des opérateurs mobiles comme Vivo au Brésil et Vodacom en Afrique du Sud, ont offert 41 millions d’heures de navigation ou 6,9 millions d’heures de streaming vidéo à leurs utilisateurs pendant une année.

Parmi les pays ayant bénéficié de l’internet gratuit financé par la publicité : le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Indonésie, le Ghana et le Kenya en 2020. En 2021, Upstream s’attend à ce que son portail de connectivité atteigne plus de 400 millions d’utilisateurs, comme il a déjà été lancé au Nigéria et prévoit désormais de s’associer avec le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, ainsi que de se développer davantage en Tunisie.