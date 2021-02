Internet : le nombre d’internautes a augmenté de 3,6 millions en une année

Le nombre d'utilisateurs d'internet en Algérie a augmenté de 3,6 millions en l'espace d'une année pour atteindre un total de 26,35 millions, selon le dernier rapport du site web datareportal, spécialisé dans les statistiques relatives à l´internet fixe et mobile dans le monde.

L´Algérie comptait 26,35 millions d’utilisateurs internet au 31 janvier 2021, ce qui représente une hausse de 3,6 millions (16%) depuis janvier 2020, précise le rapport qui contient aussi les statistiques relatives aux médias sociaux et le commerce électronique, ainsi que les tendances et informations sur l’état du numérique dans le monde.

Ce chiffre représente le nombre d’utilisateurs effectifs d’internet et non le nombre d’abonnés à internet en Algérie qui était de 41,8 millions au troisième trimestre de 2020, selon le dernier rapport de l’Autorité de Régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Le site datareportal relève, en outre, que le taux de pénétration d’Internet en Algérie était de 59,6% en janvier 2021, sur une population estimée à 44,23 millions (source Onu).

Le nombre d’utilisateurs de médias sociaux (Facebook, Youtube, Instagram, Tweeter etc…) en Algérie a également connu une évolution au 31 janvier 2021.

Quelque 3 millions de nouveaux utilisateurs de médias sociaux ont été enregistrés, soit une augmentation de 13,6% en une année, portant ainsi le nombre total d´utilisateurs de ces applications à 25 millions, soit 56,5% de la population totale, estime datareportal.

La majorité des utilisateurs des médias sociaux (24,48 millions, soit 97,9%) utilisent le mobile (smartphone, tablettes…) pour se connecter à ces réseaux.

Selon datareportal, la vitesse de téléchargement moyenne via internet mobile était de 13,23 Mégabits/seconde (Mbps), soit une évolution annuelle de 67,9%, alors que celle via internet fixe était de 5,29 Mbps, soit une évolution annuelle de 34,9%.

Interrogé par l’APS sur ces nouveaux chiffres, le P-dg du Groupe Télécom Algérie, Karim Bibi Triki, a indiqué que cette performance vient confirmer le travail sur le terrain et traduit la volonté de l’Algérie d’améliorer la qualité de service liée à l’utilisation de l’internet et du numérique dans le pays.



« Les évolutions mentionnées dans le rapport (du site datareportal) viennent confirmer le travail sur le terrain, et surtout, nous encouragent à continuer avec une cadence plus soutenue afin, d’une part, de rattraper notre retard dans les plus brefs délais et, d’autre part, accompagner l’adoption croissante de l’internet et du numérique dans le pays », a-t-il précisé.

Le même responsable a fait savoir que l’Algérie a « tracé une stratégie pour améliorer les performances », laquelle doit passer par plusieurs étapes avant d’atteindre le niveau escompté, tout en affirmant que « nous avançons de manière progressive et sereine ».