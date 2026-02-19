Internet : L’Algérie franchit le cap des 3 millions de foyers raccordés à la fibre optique

L’Algérie a franchi une étape majeure dans le développement de son infrastructure numérique avec plus de trois millions de foyers désormais raccordés à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), offrant un accès à l’internet à très haut débit. Cette annonce a été faite mardi par le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué officiel.

Cette avancée s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à accélérer le déploiement national de la fibre optique. Elle est également en parfaite cohérence avec la stratégie nationale « Tout fibre » à l’horizon 2027, adoptée par le ministère afin de moderniser durablement les infrastructures numériques du pays.

Grâce à cette performance, l’Algérie se positionne en tête du continent africain en matière de raccordement à l’internet très haut débit par fibre optique, devant des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’île Maurice, la Côte d’Ivoire et le Kenya.

Le ministère a réaffirmé, à travers cette réalisation, son engagement à poursuivre la mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse, en coordination avec l’ensemble des acteurs du secteur, notamment Algérie Télécom. L’objectif est de bâtir un écosystème numérique national moderne, souverain et durable, au service des citoyens et de l’économie nationale.

Enfin, le communiqué précise que le déploiement de la technologie FTTH s’effectue de manière équilibrée sur l’ensemble des wilayas du pays, garantissant ainsi une couverture progressive et équitable du territoire national.