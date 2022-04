Internet en Algérie : près de 46 millions d’abonnés en 2021

Près de 46 millions d’abonnés à l'internet fixe et mobile ont été enregistrés durant l'année 2021, soit une évolution de 7,97% par rapport à 2020, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Ainsi, 45,94 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 31 décembre 2021 contre 42,55 millions durant la même période de 2020, soit une évolution de 7,97% en l’espace d’une année.

Le nombre d’abonnés à l’internet fixe a ainsi dépassé les 4,16 millions, soit 9,06% du nombre global, et à l’internet mobile les 41,78 millions (90,94% du nombre global) à la fin décembre 2021, détaille le rapport.

S’agissant de l’internet fixe, l’ARPCE enregistrait 4,16 millions d’abonnés au 31 décembre 2021 contre 3,78 millions à la même période de 2020, soit un taux d’évolution de l’internet de téléphonie fixe de 10,05% en l’espace d’une année.

Sur les 4,16 millions d’abonnés à l’internet fixe, il est relevé notamment 2,65 millions d’abonnés à l’internet haut débit (ADSL), 1,34 million à la 4G LTE fixe, 165.244 à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et 443 à la technologie Wimax.

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 82,23% ont des débits entre 10 Mbps et 20 Mbps et 15,66% entre 20 Mbps et 100 Mbps.