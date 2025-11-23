Idoom 4G LTE : Algérie Télécom lance une nouvelle offre complète sans engagement, combinant Internet haut débit et appels illimités

Algérie Télécom enrichit son catalogue de services et annonce le lancement du Pack Idoom 4G LTE.

La nouvelle offre lancée par Algérie Télécom est complète et sans engagement réunissant Internet haut débit, téléphonie fixe et plusieurs avantages exclusifs.

Proposé au tarif de 7 500 DA, ce pack inclut :



* Un modem Idoom 4G LTE offert

* 1 Térabyte (1 000 Go) d’Internet valable pendant 90 jours

* Des appels illimités vers les lignes fixes locales, nationales et vers le réseau Idoom 4G VoLTE

Avec cette nouvelle formule, Algérie Télécom mise sur la simplicité, la flexibilité et l’accessibilité. Le caractère sans engagement permet aux utilisateurs de gérer leur consommation en toute liberté, tandis que le volume de 1 000 Go offre une connexion confortable pour le télétravail, le streaming, le gaming, la navigation en ligne ou encore les réseaux sociaux.

L’ajout d’un modem offert rend le service immédiatement opérationnel, facilitant l’accès au haut débit pour les particuliers comme pour les professionnels.

Disponible dans toutes les agences commerciales d’Algérie Télécom, le Pack Idoom 4G LTE s’inscrit dans la stratégie de l’opérateur visant à démocratiser l’accès au très haut débit et à accompagner la transition numérique à l’échelle nationale.