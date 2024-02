Huawei : L’entreprise chinoise certifiée « Top Employer 2024 » en Algérie pour l’excellence de ses pratiques en ressources humaines

L'entreprise Huawei Algérie a été certifiée, pour la quatrième fois consécutive, "Top Employer 2024" en Algérie par le "Top Employers Institute" en reconnaissance de l'"excellence" de ses pratiques en ressources humaines, indique un communiqué de l'entreprise chinoise spécialisée dans les télécommunications.

Chaque année, le Top Employers Institute, « référence mondiale en matière de reconnaissance de l’excellence des pratiques en ressources humaines », certifie les entreprises qui s’engagent à créer le meilleur environnement de travail possible pour leurs collaborateurs, en adoptant des politiques et des pratiques RH plaçant l’humain au cœur de leurs préoccupations, note Huawei.

Le programme de certification du Top Employers Institute repose sur l’évaluation des entreprises selon leur participation et leurs performances à l’enquête « HR Best Practices Survey ».

Cette étude examine six grands domaines des ressources humaines à savoir « piloter, organiser, attirer, développer, engager et rassembler », subdivisés en thèmes portant notamment sur « la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, l’acquisition de talents, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ainsi que la diversité et l’inclusion ».

A cette occasion, le Président exécutif de Huawei Algérie, Eason Yi, a souligné que cette reconnaissance est à même de « contribuer à asseoir la réputation de Huawei comme un employeur de référence en Algérie », faisant de son engagement à « mettre l’humain au cœur de la stratégie de l’entreprise ».

En 2024, le Top Employers Institute a certifié 2.300 organisations dans 121 pays à travers le monde, ajoute la même source.