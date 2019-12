Huawei: le P30 Lite (2020) bientôt lancé en Europe

Le constructeur chinois Huawei prépare le lancement d'un nouveau smartphone en Europe, il s'agit du P30 Lite (2020) annoncé au prix de 350 euros. Il sera par ailleurs décliné en deux coloris.

De nouveaux téléphones de la marque Huawei seront lancés dans les prochains mois et la question qui revient: Seront t-ils dotés des services de Google après l’instauration de l’embargo américain? A ce sujet, rien n’a encore filtré sur le P30 Lite (2020). Il faut rappeler que les smartphones développés avant l’embargo et qui seront lancés prochainement ne sont pas concernés par les restrictions.



Après l’épisode de l’embargo et la mise en place des interdictions, Huawei ne cesse de répéter qu’elle n’abandonnerait en aucun cas le marché Européen, d’ailleurs elle devrait présenter en France le P40 Pro, dépourvu des services de Google.



Selon certaines indiscrétions, la marque chinoise préparerait le lancement du P30 Lite (2020) en Europe, une mise à jour technologique du P30 Lite lancé en début d’année. Il sera disponible en deux coloris, bleu et Cristal, et sera doté de trois capteurs photo minimum et probablement du Kirin 810. Pour la partie Google, il semblerait que le Play Store sera de la partie.



A suivre.