Huawei: la série P40 dévoilée en streaming !

Annoncé il y a quelques semaines, la série Huawei P40 a été enfin présentée. Une conférence de presse de lancement devait être organisée à Paris, mais la propagation du Covid-19 a empêché l’équipementier à maintenir cet évènement.

Huawei Consumer Business Group a donc dévoilé ses nouveaux smartphones HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40, à travers une conférence en streaming. « Le nouveau fleuron de la série, le HUAWEI P40 Pro se caractérise par des designs de pointe et des innovations révolutionnaires en matière d’appareil photo, qui élargissent radicalement les possibilités de photographie et de capture vidéo mobiles », indique un communiqué de Huawei. Le HUAWEI P40 Pro sera disponible aux Émirats Arabes Unis le 9 avril, alors que les précommandes commenceront le 2 avril.

La série HUAWEI P40 poursuit l’héritage d’excellence de la série en matière d’imagerie. « La série P de HUAWEI a toujours été axée sur l’esthétique innovante et sur la mise à disposition de matériel d’imagerie de qualité supérieure, représentant le meilleur du design industriel et technologique. Avec un capteur exceptionnel, des systèmes de caméra que nous avons co-développés avec Leica, un chipset puissant et le moteur de fusion HUAWEI XD, la série HUAWEI P40 illustre notre objectif et offre une expérience Super Définition toute la journée pour aider les consommateurs à réaliser leur vision créative », a déclaré Richard Yu, PDG de Huawei Consumer BG.

Les modèles HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40 Pro+ sont équipés de l’affichage de débordement HUAWEI à quadruple courbes. Inspiré par l’art du mouvement, il prend un bord incurvé sur les quatre côtés, créant une forme qui rappelle l’eau sur le point de déborder du bord d’une tasse remplie.

Disponibles en trois finitions de verre brillant – Ice White, Deep Sea Blue et Black – et deux finitions innovantes de verre mat réfractaire – Blush Gold et Silver Frost, les modèles HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40 dégagent une élégance classique sous tous les angles. Quant au HUAWEI P40 Pro+ est doté d’un panneau arrière en céramique nano technologique. Ce design unique se décline en deux couleurs iconiques : Blanc céramique et Noir céramique.

Enfin, la série HUAWEI P40 est alimentée par Kirin 990 5G pour « offrir une connectivité 5G intégrée avec la prise en charge de la bande 5G la plus complète, de fortes performances d’IA et une efficacité énergétique qui ne sont plus à démontrer », conclu la même source.