Huawei : EMUI 11 installé dans 37 Smartphones

EMUI 11, le système d'exploitation mobile de Huawei a déjà été installé par 37 Smartphones de la marque chinoise.

L’information a été publiée sur le réseau social chinois Weibo. Dans un post, Huawei affirme avoir déployé la mise à jour sur une trentaine de Smartphones au cours des dernières semaines. Le fabricant répertorie à la fois les Smartphones de son propre catalogue et celui vendus sous la marque Honor.

Rappelons que depuis son lancement en novembre, la mise à jour a été déployée sur une importante quantité de téléphones dans le monde. Début décembre, EMUI 11 débarque sur les Huawei P30 et P30 Pro après plusieurs semaines de beta testing.

Parmi les nouveautés phares d’EMUI 11, on trouve une interface basée sur Android 10, un écran Always On Display customisable, des animations plus fluides et un nouveau mode multi-fenêtres.

La liste des téléphones Huawei compatibles avec la mise à jour EMUI 11



* Huawei P40

* Huawei P40 Pro

* Huawei P40 Pro+

* Huawei Mate 30

* Huawei Mate 30 Pro

* Huawei Mate 30 5G

* Huawei Mate 30 Pro 5G

* Huawei Mate 30 RS Porsche Design

* Huawei Nova 7 5G

* Huawei Nova 7 Pro 5G

* Huawei Nova 6

* Huawei Nova 6 5G

* Huawei Mate Xs

* Huawei P30

* Huawei P30 Pro

* Huawei Mate 20

* Huawei Mate 20 Pro

* Huawei Mate 20 RS Porsche Design

* Huawei Mate 20 X

* Huawei Mate 20 X 5G

* Huawei Mate X

* Huawei Nova 5 Pro

* Huawei MatePad Pro

* Huawei MatePad Pro 5G

* Huawei MatePad 10.8

* Huawei MediaPad M6 10.8 inch

* Huawei MediaPad M6 8.4 inch

* Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

* Honor V30

* Honor V30 Pro

* Honor 30

* Honor 30 Pro

* Honor 30 Pro Plus

* Honor 20

* Honor 20 Pro

* Honor V20

* Honor Magic 2