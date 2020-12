Huawei : Bientôt une usine destinée au marché européen !

Huawei poursuit sa stratégie et ne semble pas être déstabilisé par les Etats-Unis. La preuve est son intention de s’installer en Europe. Une usine du géant chinois ouvrira bientôt du côté de Strasbourg (France).

En effet, Huawei va ouvrir une première usine en Europe qui devrait être implantée dans le Bas-Rhin, près de la ville de Strasbourg. 300 personnes seront employées dans un premier temps. Huawei veut donc débarquer en Europe et décide d’ouvrir sa première usine destinée au marché européen. « Avec cette usine implantée au carrefour de l’Europe, Huawei vient enrichir sa présence sur le continent déjà forte de 23 centres de R&D, de plus de 100 universités partenaires, de plus de 3 100 fournisseurs et d’une chaîne d’approvisionnement performante », écrit Huawei dans un communiqué. Cette usine implantée hors de Chine, sera consacrée à la production d’équipements 5G pour le continent européen.

Rappelons que le Royaume-Uni et la Suède, boycottent Huawei depuis quelque temps déjà. Les opérateurs français sont également interdits d’utiliser les équipements 5G de Huawei d’ici 2028… Cela n’a pas empêché l’équipementier chinois de s’installer en Europe.

A suivre.