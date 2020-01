Huawei accompagne les étudiants algériens

Huawei Télécommunications Algérie a organisé, récemment, la 5eme édition du programme de développement des jeunes talents nommée «Seeds for the Future 2019». Au total, 10 étudiants algériens des deux Instituts de la poste et des télécommunications INPTIC d'Alger et d'Oran, accompagnés par leur direction, ont bénéficié d’une formation de 15 jours en chine.

Lors de la cérémonie organisée en l’honneur de ces étudiants, le Directeur Général de Huawei Télécommunication Algérie, M. Alex Dai, a rappelé l’engagement de Huawei dans l’accompagnement des étudiants algériens. « Huawei a toujours accordé une grande importance à la réalisation de ses responsabilités sociales. Avec le soutien de l’ambassade de Chine… Huawei s’est attachée à créer un bon écosystème de talents dans le secteur des TIC et à obtenir de bons résultats», a-t-il déclaré.

Le projet « Seeds for the Futur» (Semences pour l’avenir) destiné aux étudiants des deux écoles «INPTIC et l’INTTIC», il est lancé dans le cadre de la coopération entre Huawei et le Ministère des Télécommunications. Le projet utilise principalement la technologie informatique de pointe de Huawei pour aider à la formation de talents locaux en TIC, favorisant ainsi le développement du secteur des TIC local. Ces étudiants auront ainsi de précieuses opportunités d’étudier et de travailler au siège de Huawei en Chine, d’expérimenter des opérations commerciales internationales dans un environnement de travail interculturel et d’avoir accès aux technologies les plus avancées de l’industrie.

S’exprimant à cette occasion, la Directrice Générale de l’INPTIC, a indiqué que ‘’le programme de cette vaste formation comprend : la familiarisation avec la culture chinoise où Huawei organisera 26 heures de cours de langue à l’Université de Beijing Langage & Culture University (BLCU)’’. Il s’agit, poursuit-elle, d’une formation couronné par une certification ; ainsi qu’un stage technique en télécommunication au laboratoire et au centre de formation à Shenzhen, où ils auront l’occasion unique de visiter les infrastructures avancées des « Nouvelles technologies et inventions » et pourront découvrir les services des réseaux de la téléphonie mobile de l’entreprise.

Des travaux pratiques concernant la construction et la configuration des stations de base 4G & 5G ainsi que leurs plateformes et services ont été également programmés. Rappelons que «Seeds for the Future», est un projet initié par Huawei depuis 2008, qui assure la formation des étudiants en TIC à travers le monde et vise à développer les talents locaux dans ce domaine d’expertise.

A noter que ce projet a permis à Huawei de s’associer à plus de 400 universités et à «changer la vie de plus de 30 000 étudiants dans le monde». Il faut savoir aussi que L’ICT compétition, est un concours mis en place par Huawei technologies pour promouvoir le développement du secteur des TIC parmi les jeunes étudiants.

Rappelons qu’au cours des trois dernières années, Huawei a fait de grandes réalisations en Algérie. Il s’agit, entre autres, du Centre d’expérience et de formation à l’ANPT, le projet intitulé (cent personnes, cent jours), formation de formateurs, trois centre de formation avec Algérie Télécom ; dans le cadre de la coopération entre le projet FTTX et Algérie Télécom et plus de 12 000 ingénieurs et techniciens ont été formés pour soutenir le développement du secteur des TIC en Algérie.