Honor : le Band 6 disponible en Europe à un prix abordable !

Présenté au début de cette année à l’occasion du CES de Las Vegas, le nouveau bracelet connecté de Honor, le Band 6 débarque en Europe.

Le dernier né de la gamme de produits wearables de HONOR est équipé d’un écran AMOLED de 1,47 pouce et doté de nombreuses fonctions de suivi de la santé et de la forme physique. Ainsi, le Band 6 offre tout un tas de fonctionnalités à l’instar des autres bracelets connectés. Il est, en effet, équipé d’un capteur pour la fréquence cardiaque, pour le sommeil, pour la mesure de l’oxygène dans le sang et pour le suivi du cycle féminin. L’objet est proposé à un tarif agressif, équivalent à 35 dollars… Un prix qui peut évoluer selon les pays, comme en France ou il est disponible à moins de 50 euros.

Côté batterie, le Honor Band 6 offre une autonomie de 14 jours, et vous permet de mieux suivre votre bien-être à la fois mental et physique, au quotidien. Enfin, il est disponible en 3 couleurs : Noir Météorite, Gris Grès et Rose Corail.



La marque Honor, qui est désormais indépendante de Huawei a décidé aujourd’hui de commercialiser le Band 6 à l’international.