« Hadra Digital »: Le journalisme digital en débat

C'est une initiative pleine de sens que celle mise en place par un groupe de journalistes, sous la houlette de Ali Benkhttou, (journaliste spécialisé dans les médias et le marketing digital) qui a regroupé plusieurs journalistes et professionnels de la numérisation et du digital pour débattre dans le cadre de cette initiative de l'avenir du journalisme en Algérie au vu de la digitalisation qui s'impose sur la scène médiatique.

L’avenir de la presse écrite (version papier) est-il réellement en danger face au tout digital ? Si des résistances s’affichent chez certains médias, la volonté politique du gouvernement est en tout cas clairement affichée par le ministre de la communication qui prévoit une politique franchement orientée vers le digital pour l’avenir de la presse nationale. »Hadra Digital » arrive à point nommé pour contribuer au débat national sur les perspectives de la digitalisation des médias et l’accompagnement technique et humain de cette évolution.

C’est ainsi qu’un forum a été organisé il y a quelques semaines par un groupe de jeunes journalistes et techniciens spécialisés dans le numérisation et la digitalisation dans le but d’évoquer des pistes de travail à renforcer et déceler les dangers auxquels font face plusieurs médias papier qui ne réussiront pas leur transition vers l’information et la communication digitalisées.

Parmi les objectifs de cette initiative, M.Ali Benkhettou, initiateur de »Hadra Digital » nous a indiqué que la priorité doit être donnée à la formation des futurs journalistes à la digitalisation de leur métier avant de rejoindre les médias une fois le diplôme obtenu.

Pour leur part, les participants à ce forum de discussions ont recommandé à la fin de leur travaux de créer une plate-forme digitale nationale regroupant l’ensemble des médias digitaux dans le but de fédérer leurs efforts et de les protéger. Pour M.Benkhettou, le débat doit se poursuivre avec les autorités afin d’assainir la corporation et de lui donner toutes les chances de réussite en s’organisant et en organisant l’évolution des médias numériques en Algérie.