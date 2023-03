Google Traduction : la version web permet désormais de traduire des images

Le géant américain Google, a confirmé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité sur son outil de traduction « Google Translate » version ordinateur. Désormais, il sera possible de traduire le texte sur des images.

Le très connu outil de traduction Google Translate, disponible sur mobile et Web, affichait jusqu’ici une expérience plus complète sur smartphone, étant donné la présence de plus de fonctionnalités notamment celle de traduire des textes depuis des images.

En effet, Google Traduction sur web, se limitait jusqu’ici qu’à la traduction de textes, et de documents et de site web, mais ce n’est désormais plus le cas. Ainsi, dans un article de blog publié sur le support technique de Google, la firme américaine vient de confirmer l’arrivée de la traduction des textes figurant ans des images sur la version web de « Google Traslate ».

“Nous avons pris connaissance de vos commentaires et nous sommes ravis d’annoncer que la traduction d’images est désormais disponible sur Translate.google.com. Cette fonctionnalité sera déployée dans les prochains jours. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle expérience”, écrit la firme de Mountain View