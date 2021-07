Google : On en sait presque tout sur les Pixel 6 !

Les rumeurs autour de la nouvelle génération des Pixels alimentent la toile ces derniers jours. En effet, les prochains fleurons du géant américain Google intéressent tous les médias spécialisés.

On s’attend à deux déclinaisons : Pixel 6 et Pixel 6 Pro, le second Smartphone est la déclinaison Premium du futur Smartphone haut de gamme de Google. Selon les fuites, la nouvelle génération de Pixel arborera un nouveau design plus moderne, caractérisé notamment par un bloc photo arrière tout en largeur et de larges écrans. Le modèle standard devrait ainsi se doter d’une dalle OLED de 6,4 pouces, tandis que la version XL devrait offrir une diagonale d’affichage de 6,71 pouces.

Sous le capot, les Google Pixel 6 seront normalement les deux premiers Smartphones à embarquer le processeur maison de Google : une puce 5G gravée en 5nm. Elle sera vraisemblablement associée à 8 Go de RAM sur le Pixel 6 et 12 Go sur le Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro). Pour ce qui est du stockage interne, la déclinaison Premium devrait pousser jusqu’à 512 Go sur certaines versions, tandis qu’il faudra se contenter d’un maximum de 256 Go sur le Pixel 6 Standard.

Côté photographie, le Pixel 6 standard sera normalement équipé d’un capteur grand angle de 50 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels. Quant au Pixel 6 XL (ou Pixel 6 Pro), il aura vraisemblablement l’honneur d’être le premier Pixel avec trois capteurs, grâce à un téléobjectif supplémentaire de 48 mégapixels.

Enfin, les Pixel 6 seront présentés officiellement au public à l’occasion de l’événement Made By Google prévu pour le mois d’Octobre 2021.