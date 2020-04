Google lance un clavier en brailles sous Android pour les malvoyants

Le géant américain Google annonce le lancement d’un nouveau clavier intégré à Android. Ce dernier est virtuel en braille destiné à tous les utilisateurs malvoyants d’écrans fonctionnant avec Android à partir de la version 5.0.

Google œuvre depuis plusieurs années à trouver des solutions facilitant l’accessibilité et l’utilisation d’Android et ses tous ses services pour les personnes présentant un handicap dont les malvoyants qui ont à disposition l’intégration de l’énoncé à haute voix des écrits ou encore des claviers sans fil en braille pour saisir sur Chrome par exemple.

Le clavier en braille par définition est un accessoire connecté au téléphone mais dont l’usage n’est pas très pratique vu qu’il n’est pas compatible avec les applications. Mais désormais Google vient de lancer un clavier en braille compatible avec Android et s’utilisant avec l’écran tactile.

Le clavier de Google est basé sur les standards du braille avec six points nécessaires à l’écriture de toutes les lettres et ponctuations d’un clavier standard. Les gens en difficultés visuelles pourront utiliser ce clavier en le sélectionnant dans Google Keybord comme lors d’un changement d’une langue sur un clavier. Enfin, ce clavier est d’ores et déjà disponible via une mise à jour déployée et qui sera progressive.