Google alerte sécurité : Baisse de 25% des attaques en 2019 !

Les hakers ont été particulièrement actifs durant l’année 2019. Leur première cible, les détenteurs de comptes Gmail. D’ailleurs, Google a envoyé plus de 40 000 alertes de sécurité à ses utilisateurs l’année précédente.

A l’origine de ces tentatives de piratage : le groupe de hackers russes ‘’Sandworm’’. D’après Google, le nombre de tentative d’attaques a été revu à la baisse comparé à l’année 2018. Une baisse estimé de 25% et que le célèbre moteur de recherche explique par « les nouvelles protections qui ont été mises en place et qui ralentiraient les pirates dans leurs actions ». Concernant à la localisation des attaques par région, on retrouve une forte concentration au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis. Quant aux personnes visées sont des rivaux politiques, des dissidents, des journalistes et des activistes.

L’autre information importante communiquée par Google est le fait que les hackers tentent plusieurs fois de pirater les utilisateurs de comptes Gmail. Tenez-vous bien, environ 20 % des utilisateurs ciblés l’ont été plusieurs fois de suite.

A souligner enfin que Google ne précise pas combien de tentatives d’attaques ont été couronnées de succès. Alors si vous n’êtes pas protégé, vite souscrivez au programme «Protection avancée ».