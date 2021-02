Ford signe un partenariat avec Google pour utiliser Android

Le constructeur automobile américain vient de signer un partenariat avec Google d’une durée de 6 ans pour l’utilisation du système Android sur les voitures Ford et ceci à partir de 2023. L’accord inclut également d’autres éléments.

Ford a signé un partenariat avec Google d’une durée de 6 ans pour l’utilisation des différents services du géant américain de la Silicone Valley à l’instar du cloud, et différents systèmes d’intelligence artificielle dans ses voitures, ses usines et ses concessions et ceci à partir de 2023. Ce partenariat favorisera l’interaction des véhicules, l’évolution continue, et l’amélioration des processus de fabrication et de contrôle de qualité.

Ce partenariat ne se limitera pas qu’à la fourniture du système Android par Google à Ford mais inclura également une collaboration destinée au développement de services additionnels, pour les véhicules commerciaux autonomes que Ford lancera dès 2022 à titre d’exemple et ceci via Team Upshift.

« Il est temps que Ford se retire de l’activité consistant à faire des choses génériques où nous n’ajoutons pas de valeur, comme les systèmes de navigation et une grande partie de l’expérience de divertissement en voiture », à ainsi déclaré Jim Farley PDG de Ford. « Alors que Ford poursuit la transformation la plus profonde de son histoire avec l’électrification, la connectivité et la conduite autonome, le rapprochement de Google et de Ford établit une centrale d’innovation réellement capable d’offrir une expérience supérieure à nos clients et de moderniser notre activité », à ajouté le patron de Ford.

A noter que les clients pourront toujours utiliser les autres systèmes d’exploitation et ceci en connectant leur propres Smartphones.