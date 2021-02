Flash Charge 50W, une révolution dans la charge rapide OPPO

Oppo a investit ces dernières années dans l’autonomie de ses Smartphones. Le Flash Charge 50W est l'avancée technologique la plus récente qui permet une recharge rapide accessible à une plus large population.

Les études d’OPPO montrent que la majorité des utilisateurs chargent leur téléphone au réveil le matin, la plupart ne le faisant que pendant une demi-heure, et environ 50 % répondant qu’ils ne le font que pendant 15 minutes. Comme le plus grand nombre des derniers Smartphones sont équipés d’une batterie de 4000 mAh ou plus, cela pose des exigences plus élevées en matière de technologie de chargement.

Comparativement au Flash charge 30W, le Flash charge 50W augmente la puissance maximale de 66,6%, cela garantit une autonomie suffisante avec un temps de charge court. Par exemple, le Flash Charge 50W charge la batterie jusqu’à 80% en seulement 31 minutes, ce qui signifie que vous pouvez avoir une autonomie de batterie qui dure toute la journée avec juste une charge rapide le matin. « Même avec seulement 5 minutes de charge votre téléphone peut supporter jusqu’à 3 heures de lecture vidéo », explique un communiqué d’Oppo.

En développant la technologie Flash Charge 50W, OPPO impose des exigences strictes en matière de sécurité de chargement tout en recherchant des vitesses de chargement plus rapides. « Le Flash Charge 50W est non seulement efficace et sûr, mais aussi polyvalent en termes de compatibilité. Les utilisateurs pourraient obtenir les meilleures performances en connectant leurs téléphones à l’adaptateur SuperVOOC depuis la boîte. Il prend également en charge QC2.0 (max 15W) et PD (max 15W), ce qui garantit une charge rapide même avec d’autres adaptateurs », souligne la même source.

Équipé d’un Flash Charge 50W et d’une batterie de 4310mAh, les prochains produits comprennent également des optimisations pour les conditions de batterie faible afin d’améliorer et de prolonger la durée de vie de la batterie. Par exemple, le mode super économie d’énergie permet de passer 2,5 heures en chat avec WhatsApp ou 38,5 heures en veille avec seulement 5% de batterie. OPPO continue à rechercher des vitesses de chargement plus rapides. À l’avenir, les Smartphones sont chargés d’exécuter des fonctions à plus forte consommation d’énergie car ils interagissent constamment avec d’autres appareils. Ces besoins imposent des exigences de plus en plus élevées en matière d’autonomie des batteries.

Le chargeur mini SuperVOOC 50W et le Flash Charge 110W qui sont introduits pour la première fois sont des innovations uniques de la technologie de Flash Charge VOOC d’OPPO. Ils sont des chefs de file dans le domaine de la miniaturisation des chargeurs haute puissance grâce à leurs fonctionnalités légères, minces et portables.