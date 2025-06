Finale du STREAM Gaming Trip : le gaming algérien à l’honneur à Alger

À la veille de la grande finale du STREAM GAMING TRIP, STREAM a organisé, le 13 juin, une journée média inédite réunissant journalistes, créateurs de contenu et finalistes du concours.

Les meilleurs gamers du pays se sont retrouvés pour une ultime confrontation dans une ambiance électrique, portée par la passion du jeu et la ferveur du public.

Les finalistes, qualifiés au fil des différentes étapes régionales, se sont affrontés sur trois titres phares : Tekken 8, Street Fighter 6 et FC25. L’événement a également été marqué par la présence de nombreux influenceurs et créateurs de contenu, dont l’enthousiasme et l’implication ont largement contribué à faire de cette journée un véritable succès.

Les champions de cette édition :

Ahmed Wassim – Vainqueur FC25

– Vainqueur FC25 Bettaher Mohamed Riad – Vainqueur Tekken 8

– Vainqueur Tekken 8 Belakhreche Idris – Vainqueur Street Fighter 6

Les tournois ont été disputés sur des téléviseurs STREAM, plébiscités pour leur fluidité, leur réactivité et la qualité d’image immersive qu’ils offrent, assurant une expérience de jeu optimale à tous les compétiteurs.

Et ce n’est pas fini : STREAM prépare une nouvelle surprise, toujours dans l’univers du gaming. Une annonce majeure viendra bientôt renforcer davantage le lien entre la marque et la communauté des joueurs en Algérie.

Avec cette finale, STREAM confirme son statut d’acteur incontournable de la scène gaming algérienne, alliant compétition, convivialité et passion pour les jeux vidéo.