ENIE Sidi Bel-Abbes : signature d’une convention pour la fabrication de 20 000 TPE

L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès vient de signer une convention avec la Société des services bancaires (SSB) pour la fabrication de 20.000 terminaux de paiement électronique (TPE), a indiqué mardi la Directrice générale de l'ENIE.

La fabrication de cette quantité de terminaux de paiement électronique débutera au mois de septembre prochain, a indiqué Mme Baya Kendil dans une déclaration à l’APS, faisant état également dans ce même contexte de la concrétisation d’un projet avec Naftal pour la réalisation d’équipements fixes de paiement électronique, qui seront placés au niveau des stations d’essence.

La même responsable a fait savoir que plus de 50.000 unités de paiement électronique ont été fabriquées depuis le lancement de ce projet de production en 2018, dans le cadre d’une convention signée entre le secteur de la poste et des télécommunications et la SSB, dans l’objectif de promouvoir les outils de la production nationale.



S’agissant du type de terminaux du paiement électronique, elle a expliqué qu’il est question de fabriquer trois types d’appareils (terminal classique, terminal grand format et petit terminal intelligent).

La capacité annuelle de production de ces appareils dépasse 220.000 unités, a-t-elle encore noté, ajoutant que l’ENIE dispose de moyens et de compétences de haut niveau, lui permettant de réaliser les projets inclus dans les conventions signées avec différents secteurs et de contribuer au développement de l’économie nationale suivant la stratégie tracée par les hautes autorités du pays.