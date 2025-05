ENIE : lancement de la production de 2 millions de tablettes pour les établissements scolaires en 2025

L’Entreprise Nationale des Industries Électroniques (ENIE) prévoit de lancer, en 2025, la production de deux millions de tablettes électroniques destinées à équiper 8 810 établissements éducatifs à travers le pays, dans le cadre du programme présidentiel pour le secteur de l’éducation. L’annonce a été faite par le PDG de l’ENIE, Mohamed Abbes Bourassi, à l’occasion de la réouverture du showroom de l’entreprise à Alger, rue Hassiba Benbouali.

M. Bourassi a rappelé que l’ENIE avait déjà fourni des équipements similaires aux écoles en 2022 et 2023, avec un taux d’intégration locale de 30 %. L’entreprise se dit prête à développer des partenariats internationaux afin d’augmenter ce taux.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a récemment réaffirmé la volonté des autorités de généraliser l’utilisation des tablettes électroniques dans les écoles primaires, avec pour objectifs l’allègement du cartable, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’adaptation aux technologies numériques.

L’ENIE ambitionne également de relancer la production locale de smartphones, dès publication du cahier des charges encadrant cette industrie. Cette démarche s’inscrit dans la perspective de l’arrivée de la 5G et de la fabrication d’appareils connectés compatibles avec l’Internet des objets.

Trois axes stratégiques structurent le plan de développement de l’entreprise :

Renforcement de la production d’équipements grand public, notamment les téléviseurs (capacité annuelle : 300 000 unités), dont la commercialisation reprendra dans les deux semaines. Déploiement des terminaux de paiement électronique (TPE), avec une capacité de 250 000 unités par an, produits en partenariat avec une entreprise chinoise pour un objectif d’intégration totale d’ici trois ans. Engagement dans les énergies renouvelables, notamment à travers des projets d’éclairage public comme à Sidi Abdellah (Alger).

Nouvelle stratégie commerciale

Dans le cadre de sa nouvelle politique de proximité, l’ENIE a inauguré un nouvel espace d’exposition de 168 m² à Alger, dédié aux produits grand public et professionnels, incluant les TPE et équipements solaires. Ce showroom marque un retour symbolique et stratégique de l’entreprise dans un lieu chargé d’histoire.

L’ENIE prévoit également l’ouverture progressive de 15 points de vente à travers le pays d’ici juillet 2025. Les premières ouvertures sont attendues à Oran, Annaba, Sétif et Constantine, avant une extension vers les wilayas du Sud.