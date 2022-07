Elon Musk se retire officiellement du rachat de Twitter

Alors qu’un accord de rachat de Twitter a été trouvé à hauteur de 44 milliards de dollars, l’emblématique patron de Tesla, Elon Musk a finalement décidé de se retirer de l’offre, évoquant des désaccords sur le nombre de faux comptes sur le réseau social.

Pressenti depuis un mois, l’accord pour le rachat de Twitter par Elon Musk et son équipe est officiellement annulé comme l’atteste un document envoyé au directeur juridique de Twitter pour « résilier l’accord de fusion » entre les deux parties en raison d’une « violation substantielle » de l’accord et de « déclarations fausses et trompeuses » faites par Twitter avant l’accord.

La raison évoquée par le milliardaire américain pour justifier son retrait de la vente, est la base d’utilisateurs de Twitter. Pour Elon Musk, Twitter a gonflé sa base de faux comptes, et ne fait pas des efforts pour révéler le nombre réel de faux comptes sur la plateforme. Pour Twitter, le nombre de comptes spams tourne autour de 5 %, tandis qu’Elon Musk avance le chiffre de 20 %.

« Pendant près de deux mois, Elon Musk a cherché à obtenir les données et les informations nécessaires pour procéder à une évaluation indépendante de la prévalence des faux comptes ou des comptes de spam sur la plateforme de Twitter », écrit son équipe.

De son côté, Twitter a répondu à l’équipe d’Elon Musk via son président Bret Taylor, déclarant que son entreprise était prête à poursuivre Elon Musk en justice. Affaire à suivre.