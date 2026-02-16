ECCP : la mise à jour KYC devient obligatoire, sans risque immédiat de blocage des comptes

Algérie Poste a annoncé l’obligation de mise à jour des données personnelles (KYC – Know Your Customer) pour les utilisateurs de la plateforme numérique ECCP. Cette mesure s’inscrit dans le respect des exigences réglementaires nationales, notamment la loi 05-01 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que des normes internationales du secteur financier.

L’objectif principal de cette opération est de renforcer l’identification des clients, d’améliorer la sécurité des comptes et de mieux protéger les transactions électroniques. Algérie Poste a toutefois tenu à rassurer ses clients : l’absence de mise à jour des informations ne conduit pas automatiquement au blocage ni à la fermeture du compte.

L’établissement assure également que les données collectées resteront strictement confidentielles et utilisées uniquement dans le cadre légal. Il rappelle cependant que chaque titulaire de compte est responsable de l’exactitude des informations fournies. Afin d’accompagner les usagers, une vidéo explicative a été mise à disposition pour détailler les étapes de la procédure sur ECCP.

À travers cette initiative, Algérie Poste entend renforcer la sécurité de ses services numériques et s’aligner sur les standards modernes de protection financière.