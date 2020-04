DjezzyApp et Shake and Win: gagnez des centaines de cadeaux par jour!

Pour participer, rien de plus facile ! Le client n’a qu’à ouvrir la DjezzyApp depuis son mobile et de secouer ce dernier. Une fois fait, l’application va déterminer aléatoirement si le participant a gagné et recevra dans ce cas une notification du cadeau qui l’attend.

Cette animation se poursuivra durant tout le mois sacré et permettra aux clients de bénéficier de plus de cent cadeaux par jour. Alors qu’attendez-vous pour télécharger DjezzyApp pour ceux qui ne l’ont pas encore fait et tenter votre chance avec Shake and Win !