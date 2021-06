Djezzy SPECIAL : 40 Go d’internet et des appels en illimités

Djezzy annonce le retour de son offre exclusive DJEZZY SPECIAL avec un volume internet très généreux. Les clients pourront profiter d’appels en illimité et d’un volume internet de 40 Go / mois.

Djezzy marque encore une fois le marché des télécommunications en dévoilant la nouvelle version de son offre exclusive DJEZZY SPECIAL, l’unique offre qui propose des appels en illimité vers tous les réseaux et qui compte désormais un volume internet plus généreux avec 40 Go / mois au lieu de 25 Go.

La nouvelle offre DJEZZY SPECIAL apporte, pour le segment post-payé et entreprises, des avantages exceptionnels afin de répondre aux exigences du marché et permet à ses clients de se connecter et de communiquer en toute liberté.

Les avantages de l’offre DJEZZY SPECIAL post-payé se présentent comme suit :



* Des appels gratuits et illimités vers tous les réseaux nationaux.

* Un volume internet de 40 Go au lieu de 25Go.

* SMS illimités vers Djezzy .

Tout cela pour le même prix de 2 000 DA/mois.



Djezzy SPECIAL est disponible pour les anciens et les nouveaux clients post-payés particuliers et professionnels dans les boutiques Djezzy et les points de vente agréés à travers le territoire national.

Djezzy vous invite à vous connecter à son site web : www.djezzy.dz pour découvrir plus de détails sur l’ensemble de ses offres.