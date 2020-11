Djezzy s’associe à Jumia: 2 Go d’internet offerts pour toute commande sur la plateforme

Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une alliance avec Jumia afin de faire bénéficier ses clients d’une multitude d’avantages et contribuer ainsi au développement du commerce électronique en cette période particulière.

Dans le cadre de cet accord, pour leurs commandes à travers les plateformes de e-commerce Jumia Mall et Jumia Food, les clients Djezzy recevront gratuitement des Gigas. Cette opération sera renouvelable à chaque commande et ce jusqu’à épuisement de la DATA.

D’autres bonus attribués par Djezzy sont envisagés dans les jours à venir, et s’étendront à tous les services Jumia. En plus de ces bonus, Djezzy offre la possibilité à ses clients d’accéder gratuitement au site et à la plateforme Jumia.

A cette occasion, Matthieu Galvani, Président-Directeur général de Djezzy, a déclaré : « Djezzy est heureuse de s’associer à Jumia en cette période particulière. La facilitation et la promotion du e-commerce sont plus que nécessaires aujourd’hui. Nous comptons sur nos partenaires pour croître et développer au mieux l’expérience client via Internet. Cette association à une entreprise innovante renforce le positionnement de Djezzy en tant qu’entreprise engagée dans la transformation numérique et technologique en Algérie ».

De son coté, Tanguy Leriche, Directeur général de Jumia, a indiqué : « ce partenariat qui associe Jumia à Djezzy renforce notre volonté de faciliter la vie des Algériens en les aidant à acheter des produits aux meilleurs prix. Nous misons sur l’innovation et la qualité de service pour nous rapprocher de nos clients et leur offrir la meilleure expérience possible