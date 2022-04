Djezzy renouvelle son partenariat avec IncubMe

Djezzy a participé vendredi dernier en tant que partenaire officiel au lancement de la deuxième édition du programme des startups « Africa By IncubMe X MEA » lors d’une cérémonie organisée au Centre International des Conférences à Alger sous le parrainage de Mr Yacine Oualid, Ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups.

A cette occasion, un trophée de remerciement pour tous les efforts consentis en soutien aux initiatives entrepreneuriales a été décerné à Djezzy, représentée par Mme Fahima Hamidi, Responsable des Relations Extérieures, par Mr Karim Bibi Triki, Ministre de la Poste et des Télécommunications présent également à l’évènement.

Djezzy a accompagné la première édition de Africa by IncubMe à travers un programme de coaching et de formation intenses assurés par les cadres de l’entreprise en direction de porteurs de projets et de jeunes créateurs de startups. Il faut savoir que des partenariats sont en cours avec les startups de la première édition dont une algérienne, une camerounaise et une tunisienne dans les domaines de l’éducation, le divertissement et la science des données.

La deuxième édition de Africa by IncubMe s’annonce encore plus ambitieuse, sous le signe de l’innovation, de la créativité et challenge en réunissant les meilleures compétences africaines et celles du Moyen-Orient. Les meilleurs projets seront ainsi sélectionnés et bénéficieront d’un programme d’accompagnement pour développer en Algérie leurs solutions, concrétiser leurs projets et créer des Startup.

Djezzy réitère son engagement à continuer d’œuvrer pour le soutien des initiatives qui vise à renforcer le tissu entrepreneurial en Algérie et la création d’une nouvelle économie basée sur la connaissance.