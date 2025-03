Djezzy relance sa promotion exclusive « Double Internet Ramadhan »

À l’occasion du mois sacré du Ramadhan, Djezzy réactive son offre exclusive « INTERNET X2 », permettant à ses clients de profiter d’un double volume Internet sur leurs forfaits. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de connectivité, tant pour les particuliers que pour les entreprises, en facilitant le partage et la communication pendant cette période spéciale.

Grâce à cette promotion, tous les forfaits journaliers, hebdomadaires et mensuels souscrits via l’application Djezzy bénéficieront automatiquement d’un volume Internet doublé. De plus, une deuxième souscription à moitié prix est également proposée pour maximiser l’expérience numérique des abonnés.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans l’une des boutiques Djezzy, contactez le service client disponible 24h/24, ou visitez notre site web : www.djezzy.dz.

Restez connectés et profitez pleinement du Ramadhan avec Djezzy !