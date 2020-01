Djezzy récompense les grossistes et les PDV les plus performants de l’Ouest

Après Alger, c’est au tour des grossistes et points de vente ( PDV) de l’Ouest du pays d’être récompensés pour leur performance, lors d’une cérémonie organisée jeudi soir en leur honneur à l’hôtel Le Méridien d’Oran en présence des responsables de Djezzy et des partenaires commerciaux.

Cette gratification intervient trois mois après le Mega Challenge qui a concerné plusieurs wilayas de l’ouest à savoir Oran, Mostaganem, Chlef, Mascara, Relizane, Tiaret et Tissemsilt et dont l’objectif était de renforcer la dynamique des ventes et la proximité avec les clients.

Ce Mega Challenge a permis de distinguer huit partenaires dont sept points de ventes qui ont été honorés à travers des cadeaux de grandes valeurs. Un véhicule de marque Volkswagen, quatre scooters, deux voyages touristiques et une Omra ont été offerts aux vainqueurs qui ont tenu à remercier Djezzy pour la qualité du partenariat qui lie les deux parties.



De leur côté, les responsables de Djezzy ont réaffirmé l’engagement de la société à œuvrer davantage pour acquérir plus de parts de marché et s’adapter au contexte concurrentiel dans le seul but de servir au mieux ses clients présents et futurs.