Djezzy participe à la 1ère édition de Global Africa Tech sous le signe de la souveraineté numérique africaine

Djezzy annonce sa participation à la première édition de la conférence Global Africa Tech, qui se tient du 28 au 30 mars 2026 au Centre International des Conférences (CIC) d’Alger, organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications sous le haut patronage du Président de la République, et qui réunit aujourd’hui les principaux acteurs du secteur technologique pour échanger sur l’innovation, le développement numérique et la souveraineté numérique en Afrique.

En tant qu’acteur de la transformation numérique, Djezzy s’inscrit dans la dynamique nationale de digitalisation et accompagne les initiatives visant à renforcer le positionnement du pays au sein de l’écosystème numérique. À travers sa participation à ce sommet continental, l’entreprise met en avant sa contribution au développement d’un environnement digital tout en participant à la réflexion autour des enjeux de souveraineté numérique à l’échelle africaine.

À cette occasion, Djezzy présentera les solutions technologiques conçues en partenariat avec des startups notamment, mettant en lumière une dynamique d’innovation collaborative au service de l’écosystème numérique. L’entreprise exposera également ses initiatives en matière de connectivité, tout en valorisant les perspectives offertes par la 5G et les actions qu’elle déploie pour accompagner durablement le développement du numérique.

Tout en réaffirmant son engagement en faveur du renforcement des infrastructures numériques et du développement de services à forte valeur ajoutée, Djezzy entend également profiter de cette plateforme pour explorer des axes de coopération avec les acteurs africains, dans une logique de partenariat et de partage d’expertise. Dans cette perspective, Djezzy place son action au service de l’émergence d’un écosystème numérique africain intégré et performant, en capitalisant sur les atouts de l’Algérie, tels que ses investissements dans les infrastructures et la qualité de son capital humain, contribuant ainsi à la croissance économique et à l’inclusion digitale sur le continent.