Djezzy lance la troisième édition du Data Sciences Immersion Program

Après le succès des deux éditions précédentes, Djezzy organise, dans le cadre de son engagement sociétal, la troisième édition du Data Sciences Immersion Program (DSIP), un programme de formation avancée destiné à renforcer les compétences des étudiants en data sciences.

À la suite de l’appel à candidatures lancé en juillet dernier, 50 étudiants ont été présélectionnés parmi plus de 800 dossiers reçus. Pour cette édition, 25 étudiants issus de différentes régions du pays et de diverses spécialités universitaires ont été retenus et bénéficieront d’une immersion professionnelle unique pour maîtriser les fondamentaux et les pratiques avancées de la data science.

La cérémonie de lancement a eu lieu ce dimanche 17 août 2025, au siège de la Direction Générale de Djezzy à Dar El Beïda, en présence de cadres de l’entreprise, des représentants de Huawei et de MajestEye ainsi que les étudiants sélectionnés, ravis de prendre part à cette compétition.

Pour offrir une flexibilité maximale, cette édition, qui s’étalera sur 7 semaines, adopte un format hybride : une partie pratique de 5 semaines en présentiel dans les locaux de Djezzy et une partie théorique de 2 semaines en ligne, accessible à tout moment.

Au menu du DSIP 2025 : 5 cas d’usage stratégiques pour l’opérateur, développés à partir de données réelles dans des domaines variés tels que l’IT, le marketing et la gouvernance data. Les étudiants vivront également une immersion dans le monde de l’entreprise avec notamment la découverte des infrastructures IT de Djezzy et de Huawei. À l’issue du programme, ils présenteront leurs solutions devant un panel d’experts.

En sus de MajestEye, partenaire historique de l’événement, Huawei prend part au programme pour la deuxième année consécutive en tant que partenaire stratégique, contribuant à enrichir l’expérience des participants et à leur offrir des perspectives complémentaires.

A travers ce programme, Djezzy réaffirme sa dimension citoyenne en permettant aux étudiants de bénéficier d’une expérience professionnelle concrète, grâce à l’encadrement de mentors business et de coachs experts en data sciences de Djezzy, ainsi que d’une équipe de formateurs de MajestEye, mettant en valeur leurs compétences et renforçant leur future employabilité.