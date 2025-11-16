Djezzy inaugure une nouvelle boutique à Sidi Abdellah

Dans le cadre de sa stratégie de proximité et de modernisation de son réseau de distribution, Djezzy a inauguré, jeudi 13 novembre, sa nouvelle boutique à Sidi Abdellah, en présence du Directeur Général, M. Boumediene Senouci.

Ouverte au public depuis le 21 septembre, cette boutique est implantée au cœur de la nouvelle ville, dans une zone à forte fréquentation. Son aménagement, conforme à la nouvelle charte design de l’opérateur, reflète l’engagement de Djezzy à offrir un espace moderne, fonctionnel et adapté aux besoins d’une clientèle connectée et exigeante.

Cette ouverture répond à une forte demande exprimée par les habitants de la région. Le projet a été concrétisé avec l’appui des autorités locales, qui ont facilité sa mise en place.

Alignée sur la stratégie technologique de l’opérateur, la boutique intègre un service de solutions clients destiné à simplifier les démarches et améliorer l’expérience utilisateur.

Lors de l’inauguration, M. Boumediene Senouci a pris le temps d’échanger avec les équipes et les premiers visiteurs. Il a rappelé que « la proximité et l’écoute du client demeurent au cœur de la stratégie de Djezzy ». Il a également souligné que cette démarche s’inscrit dans la dynamique nationale de développement urbain, en accompagnant l’essor des nouvelles cités par des services de télécommunications accessibles et performants.

