Djezzy félicite la presse algérienne à l’occasion de la Journée nationale de la presse

À l’occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée chaque année le 22 octobre, Djezzy adresse ses félicitations et ses vœux de réussite à l’ensemble des journalistes et professionnels des médias algériens.

Djezzy salue le rôle important de la presse nationale dans la promotion de l’information et son adaptation continue à l’ère du numérique, renforçant ainsi sa proximité avec le citoyen

Dans la continuité de son engagement d’entreprise citoyenne, Djezzy réaffirme sa volonté de consolider le partenariat stratégique et de confiance qui la lie aux médias depuis sa création. Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune fondée sur le respect, la transparence et la responsabilité, au service d’une information crédible.

En cette journée symbolique, Djezzy rend hommage au professionnalisme et à la résilience des femmes et des hommes de la presse, véritables acteurs du progrès et de la cohésion nationale.