Djezzy et les scouts musulmans algériens donnent le coup d’envoi de la distribution des packs scolaire

C’est dans une ambiance festive et conviviale que le coup d’envoi de la distribution des packs scolaires a été donné ce lundi après-midi au Camp International des Scouts Musulmans Algériens à Sidi Fredj.

Étaient présents à la cérémonie Mr Adel Nessakh, Adjoint du Commandant général des SMA et Mme Fahima Hamidi Responsables des Affaires Extérieures de Djezzy.

Baptisée “ Khatwa Sghira Ferha Kbira ”, la campagne de solidarité « Walk for School » lancée par Djezzy en faveur des écoliers à l’occasion de la rentrée scolaire a permis de contribuer à l’achat de packs scolaires (cartables et fournitures ) et dont la distribution sera assurée sur l’ensemble du territoire national par les Scouts Musulmans Algériens.

À cette occasion, Mme Fahima Hamidi a déclaré : » c’est un honneur pour Djezzy de lancer cette campagne de solidarité en faveur des écoliers avec le soutien des Scouts Musulmans Algériens qui nous ont déjà accompagné dans nos initiatives par le passé. Djezzy entend marquer la rentrée scolaire en contribuant à apporter de la joie dans les foyers et dans la société« .

De son côté, Mr Adel Nessakh a indiqué : » je tiens à féliciter Djezzy pour cette action de solidarité qui vient à point nommé répondre aux attentes de beaucoup de familles dans le besoin à l’occasion de la rentrée scolaire. Les Scouts Musulmans Algériens ont toujours répondu présent pour accompagner les bonnes œuvres pour le bien-être de la société ».

Djezzy, entreprise citoyenne, tient à remercier les scouts musulmans algériens pour leur rôle majeur dans cette campagne et réitère son engagement à demeurer présente aux côtés des citoyens pour apporter son soutien dans toutes les circonstances qui appellent la mobilisation des acteurs de l’écosystème.