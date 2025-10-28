Djezzy et l’EPTV signent un contrat-cadre de coopération stratégique

L’opérateur de télécommunications Djezzy et l’Établissement Public de Télévision (EPTV) ont signé, ce mardi 28 octobre, un contrat-cadre de coopération lors d’une cérémonie organisée au siège de l’EPTV. L’événement s’est déroulé en présence de M. Mohamed Baghali, Directeur général de l’EPTV, et de M. Boumediene Senouci, Directeur général de Djezzy, ainsi que de plusieurs cadres des deux institutions.

Cette signature a eu lieu en marge de la célébration de la date anniversaire du recouvrement par l’Algérie de sa souveraineté sur la radio et la télévision, un moment symbolique qui rappelle l’importance de l’indépendance du secteur audiovisuel national.

À travers ce contrat-cadre, Djezzy et l’EPTV entendent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la transformation numérique, la valorisation du contenu audiovisuel, l’innovation technologique et l’exploitation des futures potentialités offertes par la 5G. L’objectif commun est d’assurer une connectivité plus performante et de favoriser l’adoption de solutions technologiques modernes au service du développement du secteur audiovisuel algérien.



Cet accord marque ainsi une étape importante dans le renforcement des synergies entre le numérique et l’audiovisuel. Il jette les bases d’une collaboration durable entre deux acteurs majeurs du paysage médiatique et technologique algérien, mus par une ambition commune : mettre la technologie et la connectivité au service de l’innovation, du progrès et de la souveraineté numérique nationale.