Djezzy et l’ANPT signe une convention de partenariat pour promouvoir les métiers du digital

Djezzy et l'Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques (ANPT) ont signé ce mercredi 19 octobre une convention de partenariat dans le but de promouvoir et de développer les nouveaux métiers du numérique.

La cérémonie de signature s’est déroulée au niveau du siège de Djezzy à Dar El Beida en présence de Mr Benarbia Sid Ahmed, Directeur général par intérim de l’ANPT et de Mahieddine Allouche, Directeur général par intérim de Djezzy ainsi que de Djelloul Sahraoui Directeur général adjoint par intérim, de Fahima Hamidi, Responsable de la Communication Corporate, et de Adnane Zeribi Responsable des Ressources Humaines et de l’Administration.

Etaient également présents Mme Knatef, Directrice de l’Entreprenariat et de la Formation au niveau de l’ANPT et des représentants des Services de la Formation et de l’Enseignement Professionnel au niveau de la wilaya d’Alger.

Le partenariat, qui s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord déjà mis en œuvre, porte sur un programme de formation de formateurs au profit des Centres de Formation Professionnelle dans les domaines du développement web et mobile. Des ingénieurs de Djezzy ont déjà participé au programme en animant des modules au Cyber parc de Sidi Abdellah. De son côté, la Direction de la Formation Professionnelle d’Alger a mis en œuvre le nouveau programme dans plusieurs de ses instituts dont celui spécialisé en TIC de Rahmania.

A travers ce partenariat, Djezzy réaffirme son engagement de contribuer aux efforts de formation dans le domaine numérique et l’émergence des nouveaux métiers afin de permettre aux Centres de Formation Professionnelle de répondre à la demande de l’écosystème et d’améliorer l’employabilité des jeunes demandeurs d’emplois en les dotant de nouvelles compétences digitales permettant ainsi leur insertion dans le monde du travail.