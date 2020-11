Djezzy enrichit ses offres : accédez en illimité à YouTube grâce à iZZY

Djezzy innove et annonce en direction de ses clients, présents et futurs de nouvelles offres promotionnelles. Grâce à iZZY, l’accès à YouTube est désormais illimité, une première sur le marché en Algérie.

Les clients de Djezzy sont à l’honneur, l’opérateur de téléphonie mobile dévoile ses nouvelles options sur l’offre iZZY ; Elles permettent désormais un accès illimité vers YouTube, la plateforme leader de vidéos sur internet, pour 1200 DA seulement. Ce n’est pas tout ! Bénéficiez de 10 Go d’internet et 1000 DA de crédit avec appels et SMS illimités vers Djezzy.

Autre nouveauté, et cette fois-ci, pour les personnes souhaitant contrôler leurs dépenses journalières : iZZY propose une offre journalière à 50 DA avec 1 Go d’internet et des appels et SMS illimités vers Djezzy.

Djezzy rappelle que l’offre de base à 500 dinars lancée en janvier est toujours commercialisée. Valable 30 jours, cette offre comprend un forfait Data de 5 Go et un crédit-bonus de 500 DA.

En plus de ces options, Djezzy a pensé aux grands consommateurs à travers des formules pour personnaliser leurs offres avec des extras à 400 DA :

Pour les adeptes de YouTube qui peuvent à présent profiter pleinement et sans aucune limite de cette plateforme durant un mois.

Ou encore, pour les usagers des réseaux sociaux qui ont la possibilité de se connecter à Facebook et à Instagram en illimité pout le même prix. Et pour plus d’internet, Djezzy offre 7 Go pour 400 DA aussi.

Enfin, pour plus d’appels et de SMS, il y a l’extra 400 DA de crédit valable vers tous les réseaux et illimités vers Djezzy.

Pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de composer *720#, de se rendre sur le site de Djezzy (www.internet.djezzy.dz) ou sur l’application Djezzy.