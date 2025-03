Djezzy dévoile sa nouvelle offre Roaming OMRA pour le Ramadhan 2025

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan, Djezzy accompagne ses clients en leur proposant une offre exclusive Roaming OMRA 2025, spécialement conçue pour leur permettre de rester connectés avec leurs proches tout en vivant pleinement leur spiritualité lors de leur pèlerinage aux Lieux Saints.

Cette édition 2025 se distingue par des avantages généreux, incluant jusqu’à 5 Go d’Internet et des appels illimités vers Djezzy depuis l’Arabie Saoudite, à destination des clients particuliers et entreprises.

En souscrivant à cette offre, les clients bénéficieront également de 30 minutes d’appels entrants et de 30 SMS émis, valables pendant 30 jours, pour seulement 2 000 DA.

L’offre est disponible dès maintenant et peut être activée facilement via l’application Djezzy App ou en composant :



* Pour les particuliers : 72011#

* Pour les entreprises : 70725#

Pour toute information supplémentaire, Djezzy invite ses clients à se rendre en boutique, contacter son service client (disponible 24h/7j) ou consulter son site web.

En cette période de dévotion, Djezzy souhaite à tous les Algériens un Ramadhan béni et serein.